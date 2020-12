Nuova Hyundai Tucson | C-SUV con la più ampia gamma elettrificata

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ed ecco la, best seller dellacon pi di sette milioni di unit vendute dal 2004, anno in cui esord la prima generazione. La casa sud coreana, fra le pi giovani presenti sul mercato ...

Italpress : Nuova Hyundai Tucson, il C-SUV con la più ampia gamma elettrificata - markus_auto : Nuova Hyundai Tucson, la prova video della full-hybrid da 230 CV ... - infoiteconomia : Nuova Hyundai Tucson, la prova video della full-hybrid da 230 CV - ABMnewscom : Hyundai rivela nuovi dettagli su Nuova IONIQ 5 attraverso un puzzle online - infoiteconomia : Nuova Hyundai Tucson: le caratteristiche -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Hyundai

Italpress

A settembre, Cox Automotive ha riferito che le immatricolazioni di nuovi veicoli negli Stati Uniti stavano andando ... le vendite di auto sono diminuite per tutte le case automobilistiche, con Hyundai ...In vista del lancio del primo modello del brand IONIQ, Hyundai punta sui social. La casa automobilistica, per svelare i nuovi dettagli di IONIQ 5, il primo modello del nuovo brand dedicato agli EV, ha ...