NBA 2020-2021 | Gallinari va a caccia dei playoff con gli Hawks | Melli punta a diventare un pezzo importante per i Pelicans

Ci sono stati dei grossi scossoni, negli ultimi mesi, per quanto concerne gli italiani che giocano in NBA. Marco Belinelli, dopo tredici anni, ha lasciato la lega statunitense per tornare alla Virtus Bologna. Danilo Gallinari, che era in scadenza di contratto, non ha rinnovato con gli Oklahoma City Thunder e si è accasato agli Atlanta Hawks. Nico Mannion è entrato al Draft 2020 venendo scelto con la pick numero 48 dai Golden State Warriors e poi firmatario di un two-way contract con la franchigia che quest'anno giocherà a San Francisco. In sostanza, potrà giocare 50 partite con la franchigia principale e altre con l'affiliata di G League, i Santa Cruz Warriors. L'unico a non aver cambiato nulla, infine, sono stati Nicolò Melli, il quale resterà ai New Orleans Pelicans.

