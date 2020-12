“Natale in casa Cupiello”, la storia originale dell’opera di Eduardo De Filippo (Di martedì 22 dicembre 2020) Non è Natale senza “Una poltrona per due”, ma nemmeno senza “Natale in casa Cupiello”. Proprio questa sera, su Rai Uno, alle ore 21:25, andrà in onda il film ispirato alla celebre opera di Eduardo De Filippo, che andrà a raccontare proprio le vicende della famiglia Cupiello. Un bellissimo omaggio allo straordinario drammaturgo napoletano, nel 120esimo anniversario dalla sua nascita. La pellicola è stata girata nei mesi estivi del 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. Le riprese sono state effettuate all’interno di una classica casa partenopea di inizio ‘900, con le maioliche che adornano i pavimenti e danno quel meraviglioso tocco d’arte che solo questa terra sa regalare. La versione più famosa dell’opera ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Non èsenza “Una poltrona per due”, ma nemmeno senza “in”. Proprio questa sera, su Rai Uno, alle ore 21:25, andrà in onda il film ispirato alla celebre opera diDe, che andrà a raccontare proprio le vicende della famiglia. Un bellissimo omaggio allo straordinario drammaturgo napoletano, nel 120esimo anniversario dalla sua nascita. La pellicola è stata girata nei mesi estivi del 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. Le riprese sono state effettuate all’interno di una classicapartenopea di inizio ‘900, con le maioliche che adornano i pavimenti e danno quel meraviglioso tocco d’arte che solo questa terra sa regalare. La versione più famosa...

