Lombardia | Rosa Camuna ad Annalisa Malara | scoprì il “paziente 1” del Covid | Mattia Maestri

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il Presidente della Regione, Attilio Fontana, ha consegnato il più alto riconoscimento della Regione, la “”, alla Dottoressa, che lo scorso 20 febbraio a Codogno individuò inil “1” del-19 in Italia. Benché il successivo approfondimento della conoscenza del Coronavirus abbia portato ad apprendere che già in epoca precedenti vi erano stati dei casi di Coronavirus, l’intuizione della Dott.sae della sua collega Laura Ricevuti (assente dalla cerimonia per impegni lavorativi) permise di accendere l’allerta del sistema sanitario. Già insignita dell’onorificienza di cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, ...

In Lombardia il piano vaccinale contro il Covid-19 è già stato ... Per premiare la loro tenacia e professionalità, Fontana ha voluto assegnare il premio 'Rosa Camuna' alla dottoressa Annalisa Malara ...