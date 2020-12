Lockheed Martin vola sull’ipersonica. Ecco l’acquisizione di Aerojet (Di martedì 22 dicembre 2020) Guidare l’impegno degli Stati Uniti nel campo della missilistica ipersonica e delle tecnologie spaziali. È la ragione che ha spinto Lockheed Martin, primo contractor del Pentagono, all’acquisizione di Aerojet Rocketdyne, azienda californiana specializzata nella propulsione spaziale. L’operazione vale 4,4 miliardi di dollari e si chiuderà nella seconda metà del prossimo anno, pronta a inaugurare una nuova fase per il mercato americano. L’OPERAZIONE Lockheed Martin consolida così il proprio posizionamento in due ambiti prioritari per il Pentagono: la missilistica ipersonica e lo Spazio. Sono tra i settori in cui il dipartimento della Difesa ha chiesto più impegno in ricerca e sviluppo; richiesta accompagnata da cospicue risorse in un budget che per il prossimo anno ammonterà a 740 ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Guidare l’impegno degli Stati Uniti nel campo della missilistica ipersonica e delle tecnologie spaziali. È la ragione che ha spinto, primo contractor del Pentagono, aldiRocketdyne, azienda californiana specializzata nella propulsione spaziale. L’operazione vale 4,4 miliardi di dollari e si chiuderà nella seconda metà del prossimo anno, pronta a inaugurare una nuova fase per il mercato americano. L’OPERAZIONEconsolida così il proprio posizionamento in due ambiti prioritari per il Pentagono: la missilistica ipersonica e lo Spazio. Sono tra i settori in cui il dipartimento della Difesa ha chiesto più impegno in ricerca e sviluppo; richiesta accompagnata da cospicue risorse in un budget che per il prossimo anno ammonterà a 740 ...

