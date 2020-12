Lo Stato pseudo-imprenditore e la mafia pronta a mettere le mani sul vaccino

Leggi su formiche

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo c’è? Non c’è? Si triplica il Conte? È crisi? Domande legittime nella confusione più esasperata di un tossico incrocio di grave crisi economica, molto sociale, disastrosamente sanitaria e ambientale. Ormai l’intervento pubblico domina i vari decreti ristori e la stampella sopra tutte di aziende decotte come Ilva e Alitalia. Un’emorragia di spesa pubblica per difendere redditi e occupazione ma senza obiettivi, senza strumenti così da segnare per l’ennesima volta l’interventismo pubblico come incapace di ridistribuire ricchezza, innovazione tecnologica e sociale con prospettive degradate di largizione a pioggia di danaro dei cittadini. Prima e dopo le trasmissioni televisive e gli articoli dei giornali sulla sanità vengono a galla paradossi di smantellamento della salute pubblica con una organizzazione accentrata con decentramenti regionali territoriali dismissioni sotto ...