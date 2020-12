illimity Bank, assemblea delibera aumento capitale per HYPE (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’assemblea straordinaria di illimity Bank ha approvato all’unanimità dei presenti l’aumento di capitale a servizio degli accordi con il Gruppo Sella relativi alla creazione di una Joint Venture in HYPE. La Joint Venture, annunciata lo scorso 22 settembre, rappresenta la prima operazione di consolidamento industriale nel mercato italiano dell’Open Banking, nuovo ambito di espansione e di sviluppo dei servizi finanziari digitali. HYPE, che già conta 1,3 milioni di clienti, punta a oltre 3 milioni di clienti al 2025 grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali generate dall’integrazione nella società del ramo di azienda di Open Banking che illimity era in procinto di lanciare sullo stesso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’straordinaria diha approvato all’unanimità dei presenti l’dia servizio degli accordi con il Gruppo Sella relativi alla creazione di una Joint Venture in. La Joint Venture, annunciata lo scorso 22 settembre, rappresenta la prima operazione di consolidamento industriale nel mercato italiano dell’Opening, nuovo ambito di espansione e di sviluppo dei servizi finanziari digitali., che già conta 1,3 milioni di clienti, punta a oltre 3 milioni di clienti al 2025 grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali generate dall’integrazione nella società del ramo di azienda di Opening cheera in procinto di lanciare sullo stesso ...

princigallomich : Illimity Bank, ok aumento capitale per joint venture con gruppo Sella - IlModeratoreWeb : Illimity Bank, ok aumento capitale per joint venture con gruppo Sella - - nestquotidiano : Illimity Bank, ok aumento capitale per joint venture con gruppo Sella - zazoomblog : Illimity Bank ok aumento capitale per joint venture con gruppo Sella - #Illimity #aumento #capitale #joint -