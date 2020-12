Il leader di Italia viva continua a minacciare l'esecutivo (Di martedì 22 dicembre 2020) Il leader di Italia viva ha promesso che, se il Premier Conte non farà marcia indietro sul Recovery, potrebbe negargli il sostegno in Aul Crisi di Governo, Renzi: “Palla a Conte, dipende tutto da lui” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 22 dicembre 2020) Ildiha promesso che, se il Premier Conte non farà marcia indietro sul Recovery, potrebbe negargli il sostegno in Aul Crisi di Governo, Renzi: “Palla a Conte, dipende tutto da lui” su Notizie.it.

La7tv : #omnibus In 60 secondi il leader di Italia Viva Matteo #Renzi spiega i rilievi mossi al #governo: 'Si discutendo es… - domercoli : #MarioDraghi tirato in ballo quando c’è da ripulire l’inesperienza degli altri. Ma l’Italia non ha bisogno di lead… - Confcooperativ1 : RT @Confcoop_ER: VINO ?? COOPERATIVO #Caviro prima cooperativa vitivinicola d'Italia ?? crescono le vendite di vino in Gdo ??export in aum… - soniabetz1 : RT @dukana2: #Renzi di #ItaliaViva di #trivelle: 'Pochi 9 miliardi per la sanità'. Ma i fondi sono quasi il doppio: tutte le balle del bull… - Confcoop_ER : VINO ?? COOPERATIVO #Caviro prima cooperativa vitivinicola d'Italia ?? crescono le vendite di vino in Gdo ??export… -