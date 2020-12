Il Coni ribalta tutto | «Juve-Napoli si rigioca | tolto il meno 1 al Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 dicembre 2020) . Il Collegio di garanzia delazzera la giustizia sportiva e riportaindietro di quattro mesi. Ilnon poteva partire per Torino, per cause di forza maggiore, e quindi niente di penalizzazione entus-si giocherà, si deciderà sul campo. Ci sono state avvisaglie durante l’udienza al Collegio di garanzia del. Sopratquelle della Procura generale dello sport che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e ha sonoramente bocciato la sentenza d’appello di Sandulli e definito legittimo il dialogo tra ile le Asl. “È una vicenda particolare e per il Collegio assolutamente inedita. La Corte d’appello ha fatto un passo più lungo della gamba, si parla di giustizia ...