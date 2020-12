Il 27 allo Spallanzani i primi 5 vaccinati Pfizer e Moderna | nuovi test su variante inglese

(Di martedì 22 dicembre 2020) I camion con iquantitativi di vaccino partiranno dal sito produttivo della-BioNThec in Belgio scortati dall'esercito fino agli ospedali italiani. Le dosi verranno somministrate per prima ...

In calo il numero delle terapie intensive all’Istituto Spallanzani: sono 31 (-3 rispetto a ieri, lunedì 21 dicembre). In calo, anche, il numero dei ricoveri, sono 178 (-13). Il totale dei dimessi e ...Sarà un’infermiera la prima persona a essere vaccinata in Italia, il 27 dicembre, giornata europea del V-Day. Lo ha fatto sapere la Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spal ...