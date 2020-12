Ezio Greggio re di Striscia la Notizia: da il grande annuncio su Instagram (Di martedì 22 dicembre 2020) Ezio Greggio è uno dei personaggi iconici della tv italiana, il messaggio pubblicato su Instagram farà felici i suoi fan Ezio Greggio (Instagram)Il mondo dello spettacolo è animato da personaggi iconici, gente che ha fatto la storia della televisioni fin dagli inizi della propria carriera. Volti ma anche programmi che hanno scritto le pagine degli ultimi 30 anni del nostro paese. Si, perchè la televisione è stato un elemento che ha contraddistinto l’Italia nell’ultimo trentennio, con produzioni che hanno scritto la storia. Programmi divertenti, fiction ma anche inchieste e denunce. Leggi anche -> Pamela Prati contro tutti. Partono le querele verso i concorrenti del GFvip Leggi anche -> Cristiano Malgioglio perde la testa: sembra un lupo mannaro Uno dei programma ... Leggi su kronic (Di martedì 22 dicembre 2020)è uno dei personaggi iconici della tv italiana, il messaggio pubblicato sufarà felici i suoi fan)Il mondo dello spettacolo è animato da personaggi iconici, gente che ha fatto la storia della televisioni fin dagli inizi della propria carriera. Volti ma anche programmi che hanno scritto le pagine degli ultimi 30 anni del nostro paese. Si, perchè la televisione è stato un elemento che ha contraddistinto l’Italia nell’ultimo trentennio, con produzioni che hanno scritto la storia. Programmi divertenti, fiction ma anche inchieste e denunce. Leggi anche -> Pamela Prati contro tutti. Partono le querele verso i concorrenti del GFvip Leggi anche -> Cristiano Malgioglio perde la testa: sembra un lupo mannaro Uno dei programma ...

7champions__ : RT @constantinesimo: @aodevastante HO IL CARTONATO DI EZIO GREGGIO IN GARAGE - aodevastante : RT @constantinesimo: @aodevastante HO IL CARTONATO DI EZIO GREGGIO IN GARAGE - constantinesimo : @aodevastante HO IL CARTONATO DI EZIO GREGGIO IN GARAGE - aodevastante : @constantinesimo meglio ezio greggio - deprossonero : @IleniaRagozzino Io però sto ancora aspettando che Staffelli lo consegni a Ezio Greggio. -