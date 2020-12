ESCLUSIVA | Ludovic Giuly per 90min | A Roma non è andata come pensavo! Vi racconto il mio anno in giallorosso

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA Ludovic

90min

Intervistato in esclusiva dalla redazione francese di 90min, Ludovic Giuly - ex di Monaco, Barcellona e Roma (tanto per citarne qualcuna) - ha ripercorso la propria carriera a 360 gradi. Il francese ...Lupin è la nuova serie tv in esclusiva per la piattaforma streaming Netflix. E' ispirata alle gesta del ladro gentiluomo Arsenio Lupen.