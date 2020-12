Crotone-Parma | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 dicembre 2020) Prima gara della 14a giornata di Serie A è la sfida salvezza tra. I calabresi vogliono vincere per agganciare il treno salvezza, ilper allontanarsi il più possibile. Queste le(3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; P.Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere. All. Stroppa(4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka, Inglese, Karamoh.. All. Liverani Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.