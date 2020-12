Crisi di governo, trovata intesa con Italia Viva su Recovery Plan (Di martedì 22 dicembre 2020) Crisi di governo, Italia Viva abbassa i toni dello scontro sul Recovery Plan lodando il comportamento del premier negli ultimi giorni. Parziale passo indietro di Italia Viva che sembra aver apprezzato il comportamento del premier Conte degli ultimi giorni. Un Presidente del Consiglio più propenso al dialogo, che ha ascoltato le istanze portate avanti dal L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)diabbassa i toni dello scontro sullodando il comportamento del premier negli ultimi giorni. Parziale passo indietro diche sembra aver apprezzato il comportamento del premier Conte degli ultimi giorni. Un Presidente del Consiglio più propenso al dialogo, che ha ascoltato le istanze portate avanti dal L'articolo proviene da Inews.it.

