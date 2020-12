Covid in Italia, altri 628 morti. Tasso di positività all'8% (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 628 le nuove vittime di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. 13.318 i nuovi positivi (ieri erano 10.872) a fronte però di 166.205 tamponi, quasi il doppio di lunedì. Il Tasso di positività cala all?8%. Calano anche le terapie intensive: -44 dalla giornata di ieri. Le regioni con il maggior numero di positivi sono il Veneto con 3.082, seguito da Lombardia (2.278) e Lazio (1.288, di cui la metà solamente a Roma). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 628 le nuove vittime di coronavirus innelle ultime 24 ore. 13.318 i nuovi positivi (ieri erano 10.872) a fronte però di 166.205 tamponi, quasi il doppio di lunedì. Ildicala all?8%. Calano anche le terapie intensive: -44 dalla giornata di ieri. Le regioni con il maggior numero di positivi sono il Veneto con 3.082, seguito da Lombardia (2.278) e Lazio (1.288, di cui la metà solamente a Roma).

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - LegaSalvini : ++ ?????? URGENTE! COSA ASPETTA IL GOVERNO AD AUTORIZZARE L’USO DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI, EFFICACI CONTRO IL COVID,… - Morenozagor : RT @lucianocapone: 'Modello Italia' ???? Campioni del mondo! (Covid-19, numero di morti ogni 100 mila abitanti - dati: Johns Hopkins Univers… - giulio_galli : RT @lucianocapone: 'Modello Italia' ???? Campioni del mondo! (Covid-19, numero di morti ogni 100 mila abitanti - dati: Johns Hopkins Univers… -