Covid Gran Bretagna, nuovo picco casi a 36.807: morti risalgono a 691. Accelerazione su scia della variante (Di martedì 22 dicembre 2020) Non migliora la situazione legata al Covid in Gran Bretagna. nuovo picco di contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito dopo l'allarme sulla diffusione della cosiddetta variante inglese del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 dicembre 2020) Non migliora la situazione legata alindi contagi giornalieri danel Regno Unito dopo l'allarme sulla diffusionecosiddettainglese del...

fattoquotidiano : Covid, positivi al virus due passeggeri arrivati a Bari e Fiumicino dalla Gran Bretagna. Analisi per accertare se h… - Agenzia_Ansa : Variante #Covid in Gran Bretagna, la presidenza tedesca dell'Ue convoca una 'riunione urgente' dell'Ipcr, il meccan… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - Adriana94294185 : RT @AxiaFel: La Gran Bretagna è colpevole di Brexit per cui dovevano trovare un modo per punirla e isolarla. E il Covid col turbo sta funzi… - cuorebianco009 : RT @tempoweb: #KateMiddleton e #william scandalizzano la Gran Bretagna I duchi sotto accusa dopo questa foto -