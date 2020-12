Coronavirus, 13.318 nuovi contagi con quasi il doppio dei tamponi (+78.316). Tornano a crescere le vittime (628), meno ricoveri in terapia intensiva (-44) (Di martedì 22 dicembre 2020) Il bollettino del 22 dicembre 628 decessi e +13.318 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati registrati oggi nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile, relativo alla situazione Coronavirus in Italia. Entrambi i dati sono in aumento rispetto ai +415 morti e +10.872 nuovi casi di ieri. Il totale delle persone decedute sin dall’inizio dell’emergenza sale così a 69.842, mentre il numero delle persone attualmente positive al virus scende a quota 578.320 persone (ieri erano 613.582), per un totale di 1.301.573 persone contagiate dal SARS-CoV-2 sin dall’inizio dell’emergenza. Cresce il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: +166.205, rispetto ai 87.889 elaborati ieri. Quanto alla situazione negli ospedali, si registrano 24.948 persone ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Il bollettino del 22 dicembre 628 decessi e +13.318casi nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati registrati oggi nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile, relativo alla situazionein Italia. Entrambi i dati sono in aumento rispetto ai +415 morti e +10.872casi di ieri. Il totale delle persone decedute sin dall’inizio dell’emergenza sale così a 69.842, mentre il numero delle persone attualmente positive al virus scende a quota 578.320 persone (ieri erano 613.582), per un totale di 1.301.573 personeate dal SARS-CoV-2 sin dall’inizio dell’emergenza. Cresce il numero dieffettuati nelle ultime 24 ore: +166.205, rispetto ai 87.889 elaborati ieri. Quanto alla situazione negli ospedali, si registrano 24.948 persone ...

