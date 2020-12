Concorsi pubblici: la bassa statura può essere motivo di esclusione? (Di martedì 22 dicembre 2020) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista dai Concorsi pubblici o dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti una statura minima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista daio dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti unaminima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ...

simonechiarelli : Aperte le prenotazioni gratuite al libro 'Prepararsi ai concorsi pubblici' (gratuitamente fruibile dal 2 gennaio al… - PaleolitiKa : 2021: la 'Digitalizzazione dei concorsi pubblici' - concorsando_it : Controlla tutti i concorsi appena usciti o in scadenza la prossima settimana, li trovi nel nostro elenco. È aggior… - AlboPopPatti : 21 Dicembre 2020 | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ES… - AlboPopPatti : 21 Dicembre 2020 | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ES… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi pubblici Ripresa concorsi pubblici: tempistiche, vincoli e possibili scenari a gennaio 2021 LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi La promessa di Dayane a Cristiano prima della sua uscita

Dayane riceve una sorpresa inattesa, volta a risanare il suo dolore provocato dall'assenza di Cristiano. Una clip mostra il grande affetto provato dalla modella per il cantautore, rivelatosi in divers ...

La riconciliazione di Giulia e Cristiano dopo la loro lite

A partire dalla sua entrata nella Casa Cristiano Malgioglio si è presentato come un concorrente sopra le righe, ironico e festoso, fortemente intenzionato a non concedere un attimo di malinconia ai su ...

Dayane riceve una sorpresa inattesa, volta a risanare il suo dolore provocato dall'assenza di Cristiano. Una clip mostra il grande affetto provato dalla modella per il cantautore, rivelatosi in divers ...A partire dalla sua entrata nella Casa Cristiano Malgioglio si è presentato come un concorrente sopra le righe, ironico e festoso, fortemente intenzionato a non concedere un attimo di malinconia ai su ...