Come si rileva la variante inglese del coronavirus (Di martedì 22 dicembre 2020) . Qual è il test che permette di sapere se si è stati contagiati dalla nuova versione del coronavirus? Bastano tamponi e test antigenici? E quali sono i rischi che questi due esami falliscano nella diagnosi di Covid in presenza della variante mutata? Si chiama VUI-202012/01 o lignaggio B.1.1.7 ed è la nuova variante del coronavirus Sars-Cov-2 emersa a metà settembre nel Sud-Est dell’Inghilterra per cui, solo nelle ultime ore, l’Italia e altri Paesi europei, inclusi Francia, Germania, Belgio, Olanda e Austria, hanno deciso di bloccare i voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Il timore è che la nuova variante – considerata più contagiosa del 70% dalle Autorità sanitarie del Regno Unito – possa sbarcare insieme a chi rientra in Europa per le festività di Natale, innescando una terza ondata che si andrebbe a ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 22 dicembre 2020) . Qual è il test che permette di sapere se si è stati contagiati dalla nuova versione del? Bastano tamponi e test antigenici? E quali sono i rischi che questi due esami falliscano nella diagnosi di Covid in presenza dellamutata? Si chiama VUI-202012/01 o lignaggio B.1.1.7 ed è la nuovadelSars-Cov-2 emersa a metà settembre nel Sud-Est dell’Inghilterra per cui, solo nelle ultime ore, l’Italia e altri Paesi europei, inclusi Francia, Germania, Belgio, Olanda e Austria, hanno deciso di bloccare i voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Il timore è che la nuova– considerata più contagiosa del 70% dalle Autorità sanitarie del Regno Unito – possa sbarcare insieme a chi rientra in Europa per le festività di Natale, innescando una terza ondata che si andrebbe a ...

Yogaolic : RT @fanpage: Per sapere se si è stati contagiati dalla nuova variante, serve un esame molto più accurato #varianteinglese - fanpage : Per sapere se si è stati contagiati dalla nuova variante, serve un esame molto più accurato #varianteinglese - armsofharry : grazie al cannocchiale, galilei rileva che la superfice della luna non è pura e perfetta come si pensava ma è montuosa - pimpiripette : RT @bioccolo: Infatti @Alice_Vee_ non solo rappresenta il 54% delle donne che trovano lo smartworking positivo come una 'minoranza' ma tras… - kimilfung : RT @bioccolo: Infatti @Alice_Vee_ non solo rappresenta il 54% delle donne che trovano lo smartworking positivo come una 'minoranza' ma tras… -