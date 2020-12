Claude Brasseur | la Francia piange l’attore de “Il Tempo delle Mele”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Launo dei suoi attori più noti,, 84 anni e 60 di carriera, circa 110 film all’attivo, due premi César, gli “Oscar” francesi, ma per il grande pubblico italiano e europeo è noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di François Berreton, il padre di Vic (Sophie Marceau) nei due film della saga cult degli anni ottanta “Il“, e per la parte di Mussolini nella fiction “Edda“, ma è stato anche uno dei grandi caratteristi del cinema transalpino. Interprete e comico molto amato in patria, ha recitato in circa 100 film,, è stato diretto da grandi registi quali Marcel Carné in “Il fantastico Gilbert” (1956), Georges Franju in “Occhi senza volto” (1960), e Jean Renoir in “Le strane licenze ...