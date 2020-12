Cittadella-Frosinone 1-0 | decisivo il gol di Ogunseye

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Nella 14esima giornata di Serie B alle 19.00 allo Stadio Pier Cesare Tombolato si è svolta la partita tra. La squadra di casa vince per 1-0 passando in 2° posizione a 26 punti, due in meno della Salernitana in testa alla classifica. Ilpassa in 5° posizione a quota 24 punti., come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia con ilche scende in campo nonostante il Covid abbia decimato la squadra. Il gioco è teso e combattuto fin dai primi passaggi tra le due squadre che si trovano una dietro l’altra in classifica. Subito al 4’ minuto Tsadjout prende un cartellino giallo per un fallo. Mentre la squadra di casa fa girare la palla agguerrita, gli uomini di Nesta si limitano ai lanci lunghi. Al 23’ prima ...