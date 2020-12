“Caro Babbo Natale…”, lettera Disability Pride: Lea e Peba tra i regali (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Una vita indipendente; l’assistente sessuale; i Lea; scuola, formazione e università; lavoro; turismo accessibile; i P.E.B.A (Piani di elimanzione delle barriere architettoniche). Sono i ‘regali’ che Disability Pride Onlus chiede a Babbo Natale, uno “molto di più” di qualsiasi ministro e o capo del governo. E’ con la leggerezza di un video che Carmelo Comisi, presidente della onlus, presenta le richieste contenute in una lettera aperta alle istituzioni e alla societa’. Ma visto che dalle prime non arrivano risposte, forse è meglio affidarsi a Babbo Natale. Che, in questo caso, ha le sembianze di Mirko Matteucci. “Oh, oh, oh- dice Babbo Natale- certo che ve le porto”, assicura. Ma non sembra molto affidabile. Morale? “O ci affidiamo a Babbo Natale- dice Carmelo nel video- oppure dobbiamo rimboccarci le maniche e farcelo da noi”. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Una vita indipendente; l’assistente sessuale; i Lea; scuola, formazione e università; lavoro; turismo accessibile; i P.E.B.A (Piani di elimanzione delle barriere architettoniche). Sono i ‘regali’ che Disability Pride Onlus chiede a Babbo Natale, uno “molto di più” di qualsiasi ministro e o capo del governo. E’ con la leggerezza di un video che Carmelo Comisi, presidente della onlus, presenta le richieste contenute in una lettera aperta alle istituzioni e alla societa’. Ma visto che dalle prime non arrivano risposte, forse è meglio affidarsi a Babbo Natale. Che, in questo caso, ha le sembianze di Mirko Matteucci. “Oh, oh, oh- dice Babbo Natale- certo che ve le porto”, assicura. Ma non sembra molto affidabile. Morale? “O ci affidiamo a Babbo Natale- dice Carmelo nel video- oppure dobbiamo rimboccarci le maniche e farcelo da noi”.

