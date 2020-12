Capodanno col GF Vip, Alfonso Signorini: “Questa cosa l’ho pretesa” (Di martedì 22 dicembre 2020) La puntata di lunedì 21 dicembre 2020 del Grande Fratello Vip è stata molto seguita dal pubblico e, finalmente, il reality di Canale 5 è tornato a vincere la cosiddetta gara degli ascolti. Complice anche l’ingresso nella Casa di Arisa e Alberto Urso di Amici che si sono esibiti in giardino davanti ai vipponi, la diretta ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.383.000 di telespettatori, registrando uno share del 20.6%. Non ci resta che il crimine su Rai Uno ha intrattenuto invece 2.936.000 di telespettatori con il 12.3% di share. Una vittoria quella del reality show che è arrivata dopo ben due ‘sconfitte’ della scorsa settimana. Come svelato da Signorini in puntata, il GF Vip non andrà in onda la sera di Natale, quindi c’è grande attesa per quella di Capodanno. (Continua dopo la foto) Ovviamente non sono dati da sapere tutti i dettagli del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) La puntata di lunedì 21 dicembre 2020 del Grande Fratello Vip è stata molto seguita dal pubblico e, finalmente, il reality di Canale 5 è tornato a vincere la cosiddetta gara degli ascolti. Complice anche l’ingresso nella Casa di Arisa e Alberto Urso di Amici che si sono esibiti in giardino davanti ai vipponi, la diretta ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.383.000 di telespettatori, registrando uno share del 20.6%. Non ci resta che il crimine su Rai Uno ha intrattenuto invece 2.936.000 di telespettatori con il 12.3% di share. Una vittoria quella del reality show che è arrivata dopo ben due ‘sconfitte’ della scorsa settimana. Come svelato dain puntata, il GF Vip non andrà in onda la sera di Natale, quindi c’è grande attesa per quella di. (Continua dopo la foto) Ovviamente non sono dati da sapere tutti i dettagli del ...

Nei giorni di Natale, di norma, si sta a casa coi parenti. Ci siamo abituati: si va ai cenoni e ai pranzi, di quelli in cui incontriamo cugini che quasi non riconosciamo più, ci si scambiano i regali, ...

Decreto di Natale: attraverso degli esperti rispondiamo alle domande arrivate in redazione attraverso il nostro ...

