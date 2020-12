Camioncino si cappotta e finisce contro un passante | brutto incidente a Olbia

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Una facoltosa famiglia in vacanza dona all'Assl di… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Malore in acqua a Golfo Aranci, 77enne ...

Ultime Notizie dalla rete : Camioncino cappotta

Gallura Oggi

L'auto si è cappottata ed è finita contro ad un passante. È in ospedale in gravissime condizioni. Un tremendo incidente in via Galvani a Olbia.