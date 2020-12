Bestemmia di Buffon, il presidente dell'associazione preti calciatori: 'Andava espulso e squalificato' (Di martedì 22 dicembre 2020) In seguito allo scandalo che ha visto protagonista il portiere della Juve Buffon, che ha detto una Bestemmia in campo, Don Jordan Coraglia, presidente dell'associazione italiana che raggruppa i ... Leggi su globalist (Di martedì 22 dicembre 2020) In seguito allo scandalo che ha visto protagonista il portierea Juve, che ha detto unain campo, Don Jordan Coraglia,italiana che raggruppa i ...

