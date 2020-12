Atalanta, il punto statistico. La difesa migliora, e ora crescono i dati dell’attacco. Ecco le 9 classifiche delle big di A (Di martedì 22 dicembre 2020) Un’altra giornata di Serie A è passata, una sola ne manca per concludere uno stranissimo 2020. Torna il nostro viaggio dentro i numeri del nostro campionato, per capire dove l’Atalanta sta facendo meglio delle rivali e dove, invece, ha bisogno … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 dicembre 2020) Un’altra giornata di Serie A è passata, una sola ne manca per concludere uno stranissimo 2020. Torna il nostro viaggio dentro i numeri del nostro campionato, per capire dove l’sta facendo megliorivali e dove, invece, ha bisogno …

stefanopa : @mimmo_ferretti @OfficialASRoma #ASRoma in verità come l’Atalanta ha alzato il ritmo la Roma è andata in bambola. V… - anemavit : @Teleradiostereo mi é capitato oggi di vedere la classifica di serie a sul sito ufficiale della federazione, riport… - JuvMania : #Pirlo fa il punto sulla situazione degli infortunati: “#Dybala oggi si è allenato, un po’ a parte un po’ con la sq… - francesco_mic : @pisto_gol Per me il problema della Roma è più mentale che fisico. Ieri ad un certo punto Smalling è tornato quello… - fef88 : @danielelozzi @zarcozilesi @mar_aie @Lupetto979 @maurolarochelle per questo io parlavo di 6o posto sopra: perché, n… -