Adriano Pantaleo – Tommasino | deve tutto a lei | “mi ha cambiato la vita”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tra i protagonisti di ‘Natale in casa Cupiello’, nella versione di Edoardo De Angelis, c’è l’attore: per sua ammissione, c’è una persona che gli hala(fonte foto: GettyImages)Stasera 22 dicembre su Rai 1, in onda ‘Natale in casa Cupiello’, la trasposizione filmica dell’intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis: tra i protagonisti, oltre a Sergio Castellitto, c’è l’attorePappaleo nel ruolo di. Sergio Castellitto, Marina Confalone, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice, Antonio Milo eper l’appunto, il cast pronto ad emozionare il pubblico televisivo in quelli che di certo sarà un omaggio ...

zazoomblog : Adriano Pantaleo: età altezza carriera vita privata – Tutto su di lui – FOTO - #Adriano #Pantaleo: #altezza… - paolomossetti : Terribili bad vibes da questo Casa Cupiello con Castellitto. Ma mi ha ricordato la star di Adriano Pantaleo, che ne… - Francescoiava : E poi c'è Adriano Pantaleo che da bambino era il mio attore preferito in assoluto. Adriano, se mi leggi, tvb. - GossipItalia3 : Adriano Pantaleo: età, peso, altezza, carriera e vita privata dell’attore #gossipitalianews - repubblica : RT @RepubblicaTv: I volti di Napoli: Adriano Pantaleo: 'Il mio Tommasino di Casa Cupiello': Adriano Pantaleo passeggia nel centro storico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Pantaleo

Natale in Casa Cupiello: stasera 22 Dicembre in prima visione su Rai Uno - curiosità - Natale in Casa Cupiello è un must delle feste di Natale. Quest'opera seppure di vecchia data è sempre attuale ed ...Per la puntata natalizia di #ComingVerySoon la rivisitazione cinematografica di un grande classico del Teatro: Natale in casa Cupiello ...