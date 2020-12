Adriano Pantaleo: età, altezza, carriera, vita privata – Tutto su di lui – FOTO (Di martedì 22 dicembre 2020) Adriano Pantaleo è uno degli attori protagonisti di Natale in Casa Cupiello, che stasera, martedì 22 Dicembre, andrà in onda su Rai Uno in prima serata. Adriano Pantaleo nasce a Napoli il 9 settembre 1983. A soli 9 anni, nel 1992, fa esordio al cinema con Ci hai rotto papà e Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller. La sua carriera trae origine grazie al padre che legge un annuncio sul Mattino e lo porta a fare i casting. Questo il racconto di Adriano: «Lo aveva letto sul Mattino di Napoli. A quel tempo i miei erano separati da pochissimo ma, essendo dei grandissimi appassionati di teatro e di cinema, conoscevano bene il nome di Lina Wertmüller che, di per sé, era una garanzia. Lavorare con lei è stato un grandissimo regalo: ogni settimana andavamo al Salvator Rosa con gli altri ... Leggi su giornal (Di martedì 22 dicembre 2020)è uno degli attori protagonisti di Natale in Casa Cupiello, che stasera, martedì 22 Dicembre, andrà in onda su Rai Uno in prima serata.nasce a Napoli il 9 settembre 1983. A soli 9 anni, nel 1992, fa esordio al cinema con Ci hai rotto papà e Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller. La suatrae origine grazie al padre che legge un annuncio sul Mattino e lo porta a fare i casting. Questo il racconto di: «Lo aveva letto sul Mattino di Napoli. A quel tempo i miei erano separati da pochissimo ma, essendo dei grandissimi appassionati di teatro e di cinema, conoscevano bene il nome di Lina Wertmüller che, di per sé, era una garanzia. Lavorare con lei è stato un grandissimo regalo: ogni settimana andavamo al Salvator Rosa con gli altri ...

Stasera l’attesissimo remake di “Natale in Casa Cupiello” con Sergio Castellitto. In onda su Rai 1

Il film è interpretato da Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco e con Alessio Lapice e Antonio Milo. Reggerà il confronto con l’opera teatrale di Eduardo De ...

