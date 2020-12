Vincenzo Salemme, nei camerini succede l’impensabile (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vincenzo Salemme, dopo la fine della storia d’amore con Valeria Esposito, di nuovo il sorriso è tornato sul suo volto. Ma scopriamo dove ha conosciuto la sua nuova fidanzata. Oggi in seconda serata su Cine34 andrà in onda il film “Amore a prima vista“, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme. Nel cast accanto all’attor comico Leggi su youmovies (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., dopo la fine della storia d’amore con Valeria Esposito, di nuovo il sorriso è tornato sul suo volto. Ma scopriamo dove ha conosciuto la sua nuova fidanzata. Oggi in seconda serata su Cine34 andrà in onda il film “Amore a prima vista“, diretto ed interpretato da. Nel cast accanto all’attor comico

HAnnalisaH : - Ma de dove siete? Di Manila? - Bacoli! - È un'isola del Pacifico? - Il posto è pacifico ma è in provincia di N… - LelloSpin : La mia ultima volta a teatro . Sono uscito con le mascelle lesionate. #salemme si, Vincenzo e la sua compagnia.… - masiscemm : @incazzatae Maradona,Vincenzo Salemme,Stefano De Martino - ildesertodisara : @incazzatae Valeria Angione, Vincenzo Salemme e i The Kolors ?? - cockyardd : @incazzatae Io non penso di aver mai incontrato qualcuno, però mia madre si! Lavorando in albergo, alcuni calciator… -