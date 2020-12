Vibonese-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti decisivo, l’attacco non punge (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Palermo non va oltre il pari in casa della Vibonese.LE pagelle DI Vibonese-Palermo 0-0. Pari al Luigi Razza ma vince la noiaI rosanero hanno impattato 0-0 contro la compagine calabrese nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie C (girone C). Le occasioni per la squadra di mister Boscaglia non sono mancate, ma la poca cattiveria sotto-porta ha impedito di poter centrare la seconda vittoria di fila. Kanoute ha avuto la possibilità di portare avanti i suoi, ma ha dovuto fare i conti con un super Leonardo Marson. Grande chance nel finale anche per Andrea Saraniti al quale è rimasto l'urlo del gol in gola dopo il salvataggio sulla linea da parte dei padroni di casa.FOTO Vibonese-Palermo, 0-0, 16a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completaPochi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilnon va oltre il pari in casa della.LEDI0-0. Pari al Luigi Razza ma vince la noiaI rosanero hanno impattato 0-0 contro la compagine calabrese nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie C (girone C). Le occasioni per la squadra di mister Boscaglia non sono mancate, ma la poca cattiveria sotto-porta ha impedito di poter centrare la seconda vittoria di fila. Kanoute ha avuto la possibilità di portare avanti i suoi, ma ha dovuto fare i conti con un super Leonardo Marson. Grande chance nel finale anche per Andrea Saraniti al quale è rimasto l'urlo del gol in gola dopo il salvataggio sulla linea da parte dei padroni di casa.FOTO, 0-0, 16a giornata Serie C-Girone C: la Gallery completaPochi ...

ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#VibonesePalermo, le pagelle. I migliori sono i... portieri' - zazoomblog : Vibonese parla il tecnico Galfano: “Fare punti contro il Palermo ci inorgoglisce abbiamo rischiato di vincerla” -… - WiAnselmo : Vibonese-#Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti decisivo, l'attacco non punge - Mediagol : Vibonese-#Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti decisivo, l'attacco non punge - tifosipalermoit : nonostante il Palermo contro la Vibonese non si è disunito, non ha colto l’occasione per fare quel salto di qualità… -