Vaticano: "Moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid che hanno usato di feti abortiti" (Di lunedì 21 dicembre 2020) È “Moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione”. Nel caso dell’attuale pandemia “si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti”. Lo afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede in una nota a firma del Prefetto card. Luis Ladaria e del segretario mons. Giacomo Morandi, approvata dal Papa il 17 dicembre. Una nota dell’ex Sant’Uffizio, approvata ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) È “-19 chelinee cellulari provenienti danel loro processo di ricerca e produzione”. Nel caso dell’attuale pandemia “si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a talinon significhi una cooperazione formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui isono stati prodotti”. Lo afferma la Congregazione per la Dottrina della Fede in una nota a firma del Prefetto card. Luis Ladaria e del segretario mons. Giacomo Morandi, approvata dal Papa il 17 dicembre. Una nota dell’ex Sant’Uffizio, approvata ...

Corriere : Il Vaticano: «L’uso di vaccini da cellule di feti abortiti è moralmente accettabile» - HuffPostItalia : Vaticano: 'Moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid che hanno usato di feti abortiti' - bananarchia : @ProVitaFamiglia - Stella01961507 : La Congregazione della Dottrina della Fede (ex Sant'Uffizio), per anni guidati da Ratzinger, afferma in una nota ch… - Rzc______ : RT @Corriere: Il Vaticano: «L’uso di vaccini da cellule di feti abortiti è moralmente accettabile» -