Variante Covid in giro da novembre | l’allerta dell’Ecdc

L'ultimo weekend è stato all'insegna della Variante Covid che ha terrorizzato l'Europa, ma era in giro già da novembre "Era già in giro da qualche settimana" ha spiegato ad iNews24 la virologa dell'Ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, senza però scendere nei particolari. Stando al rapporto pubblicato dal Centro europeo per il controllo delle malattie, la variante circolava già da novembre.

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'La mutazione circola da novembre' ANSA Nuova Europa Coronavirus: Vasta (Lilly), 'anticorpo potrebbe funzionare anche per variante Gb'

Nuova variante Covid, Ricciardi: ''Serve un lockdown subito''

"I contatti ci sono stati e questa variante inglese è già arrivata, probabilmente da tempo. E questo potrebbe spiegare perché in alcune parti del paese la circolazione sia stata più sostenuta".

