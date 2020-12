Vaccino Pfizer/BioNTech: c'è l'ok dell'Ema (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici L'Ema ha approvato la somministrazione del Vaccino Pfizer/BioNTech contro il coronavirus. Ora possono partire le campagne in tutta Europa Con otto giorni di anticipo rispetto alla data inzialmente prevista, l'Ema ha approvato il Vaccino Pfizer/BioNTech. L'Agenzia europea per i medicinali è stata convocata oggi in seduta straordinaria su pressione di molti Paesi europei, desiderosi di cominciare le campagne vacinali. E così, più di una settimana prima rispetto al 29 dicembre, è stato dato l'ok per la somministrazione del primo Vaccino contro il coronavirus. "L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionale del Vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech", ha detto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici L'Ema ha approvato la somministrazione delcontro il coronavirus. Ora possono partire le campagne in tutta Europa Con otto giorni di anticipo rispetto alla data inzialmente prevista, l'Ema ha approvato il. L'Agenzia europea per i medicinali è stata convocata oggi in seduta straordinaria su pressione di molti Paesi europei, desiderosi di cominciare le campagne vacinali. E così, più di una settimana prima rispetto al 29 dicembre, è stato dato l'ok per la somministrazione del primocontro il coronavirus. "L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionale delper il Covid-19 sviluppato da", ha detto ...

