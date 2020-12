Vaccino, in mano alle mafie? Allarme Interpol sull'oro del 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le forze dell'ordine, sulla distribuzione dei vaccini, avvertono: "Ci sarà un alto rischio di furti". Juergen Stock, alla guida della Criminalpol: "La mafia è già preparata. Sarà l'oro liquido del prossimo anno" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le forze dell'ordine,a distribuzione dei vaccini, avvertono: "Ci sarà un alto rischio di furti". Juergen Stock, alla guida della Criminalpol: "La mafia è già preparata. Sarà l'oro liquido del prossimo anno" Segui su affaritaliani.it

