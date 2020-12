Tuttosport: Milik ancora in cima alle preferenze della Juventus (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Juventus sta cercando un altro giocatore da aggiungere al reparto avanzato che conta Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta Tuttosport, il primo nome è sempre quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli è ai margini del progetto tecnico e ha il contratto che scadrà il prossimo giugno, ma la richiesta degli azzurri è di 18 milioni di euro. Per questo non è escluso che il giocatore possa liberarsi soltanto al termine della stagione, a parametro zero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lasta cercando un altro giocatore da aggiungere al reparto avanzato che conta Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta, il primo nome è sempre quello di Arkadiusz. L’attaccante del Napoli è ai margini del progetto tecnico e ha il contratto che scadrà il prossimo giugno, ma la richiesta degli azzurri è di 18 milioni di euro. Per questo non è escluso che il giocatore possa liberarsi soltanto al terminestagione, a parametro zero. L'articolo ilNapolista.

napolista : Tuttosport: Milik ancora in cima alle preferenze della Juventus Il polacco resta un’idea concreta per i bianconeri… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tuttosport – Milik, continua l’interesse della Juventus: ADL potrebbe c… - tuttonapoli : Tuttosport - La Juve vuole una punta in saldo: tutto su Milik, ma c'è una novità - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, da #Milik a #Depay: #Paratici vuole una punta in saldo - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, da #Milik a #Depay: #Paratici vuole una punta in saldo -