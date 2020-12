Strappare lungo i bordi, la serie animata scritta e diretta da Zerocalcare (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si intitola Strappare lungo i bordi ed è una serie animata scritta e diretta da Zerocalcare. Ad annunciarla Netflix sulla cui piattaforma arriverà in streaming. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare e sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea. “Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo – ha spiegato Michele Rech, il vero nome di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si intitolaed è unada. Ad annunciarla Netflix sulla cui piattaforma arriverà in streaming. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing,, è la primad’animazione die sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea. “Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo – ha spiegato Michele Rech, il vero nome di ...

