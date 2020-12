Serie A | Hellas Verona-Inter | data | orario e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020)TV e streaming Ultimo turno di questo difficile 2020 per laA che tra martedì e mercoledì scende in campo per la quattordicesima giornata, prima della brevissima pausa natalizia. Tra le partite in programma c’è anche la sfida trache si giocherà allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ dell’omonima città veneta mercoledì 23 dicembre con calcio di inizio alle ore 18:30, ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra gialloblu e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e ...