Rugby, Challenge Cup: Zebre e Treviso in corsa per i playoff (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le prime due giornate della coppa europea hanno visto le due squadre italiane in ottima forma e sia le Zebre di Parma sia la Benetton Treviso sono in corsa per i playoff. Strada più semplice per i bianconeri, mentre i biancoverdi sperano di non pagare troppo caro il ko a tavolino subito contro Agen. Partiamo dalle Zebre. I ragazzi di Michael Bradley hanno pareggiato all'esordio contro Bayonne, in un match brutto e poco convincente, ma si sono rifatti in casa del Brive, con una vittoria di misura che vale sei punti in classifica e un quinto posto importante. Ora le Zebre a gennaio affronteranno sempre Brive, ma al Lanfranchi, e poi andranno in Francia per chiudere la prima fase contro Bayonne. Due vittorie garantirebbero la certezza di passare il turno, ma anche un solo successo ...

