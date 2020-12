Record per Soliti ignoti Speciale Telethon: Amadeus trionfa (Di lunedì 21 dicembre 2020) In onda su Ra1 lo scorso sabato, I Soliti ignoti Speciale Telethon si aggiudica il podio dello share. Alla conduzione Amadeus. La benefica maratona si chiude superando oltre 46mila euro raccolti. 4,4 milioni di spettatori. La puntata “I Soliti ignoti Speciale Telethon” fa il pieno di ascolti. Andata in onda sabato scorso in prima serata, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) In onda su Ra1 lo scorso sabato, Isi aggiudica il podio dello share. Alla conduzione. La benefica maratona si chiude superando oltre 46mila euro raccolti. 4,4 milioni di spettatori. La puntata “I” fa il pieno di ascolti. Andata in onda sabato scorso in prima serata, L'articolo proviene da YesLife.it.

paolopoggi71 : Complimenti a @RafaeLeao7 per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in @SerieA dopo 19 anni. Bravo. @acmilan - AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - FBiasin : In #BarcellonaValencia il giovine Leo #Messi tocca quota 643 gol per lo stesso club ed eguaglia il record di un cer… - Moixus1970 : RT @paolopoggi71: Complimenti a @RafaeLeao7 per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in @SerieA dopo 19 anni. Br… - Jasmine19711 : RT @mattinodinapoli: Covid Caserta, record positivo: per la prima volta dopo mesi i nuovi contagi sotto quota 100 -