Nuova variante del Covid, l’appello del ministero: “Serve lockdown” (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Nuova variante del Covid preoccupa tutta Europa. L’ultimo ceppo del virus sta dilagando in Gran Bretagna ed è già arrivato in altri Paesi. Di Maio blocca i voli, Ricciardi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladelpreoccupa tutta Europa. L’ultimo ceppo del virus sta dilagando in Gran Bretagna ed è già arrivato in altri Paesi. Di Maio blocca i voli, Ricciardi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - PaolotiZ : RT @antonellaviol17: Nuova variante del Sars-Cov-2: non c’è motivo di panico! Non sappiamo se questa variante sia davvero più pericolosa.… - EugenioBerto70 : Nuova variante covid, Di Maio: 'Stop voli con Gran Bretagna' -