Non è L’Arena, la fidanzata di Daniele Leali: “Tutti volevano andare alle feste di Genovese perché c’erano Belen e lo champagne” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Non è L’Arena, Massimo Giletti è tornato ad occuparsi del caso Genovese. Il giornalista ha ospitato in collegamento Marilisa Loisi, la fidanzata di Daniele Leali, l’uomo considerato il “braccio destro” di Alberto Genovese ora anch’egli indagato dalla Procura di Milano, che ha detto come prima in molti facessero “a gara” per partecipare alle feste organizzate dall’imprenditore nella sua Terrazza Sentimento. “Prima dell’arresto per violenza sessuale Tutti dicevano di conoscere Alberto Genovese e volevano andare alle sue feste, ora invece si nascondono”, ha spiegato a donna a Giletti, coinvolgendo poi anche Belen ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Non è, Massimo Giletti è tornato ad occuparsi del caso. Il giornalista ha ospitato in collegamento Marilisa Loisi, ladi, l’uomo considerato il “braccio destro” di Albertoora anch’egli indagato dalla Procura di Milano, che ha detto come prima in molti facessero “a gara” per partecipareorganizzate dall’imprenditore nella sua Terrazza Sentimento. “Prima dell’arresto per violenza sessualedicevano di conoscere Albertosue, ora invece si nascondono”, ha spiegato a donna a Giletti, coinvolgendo poi anche...

