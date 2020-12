Locatelli: 'Vaccino, si parte il 30 dicembre. A Natale pranzi e cene in pochi intimi e con la mascherina' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà un Natale molto diverso dal solito anche in famiglia, tra pranzo del 25 e cena della Vigilia: e secondo Franco Locatelli , presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css), la cosa migliore ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarà unmolto diverso dal solito anche in famiglia, tra pranzo del 25 e cena della Vigilia: e secondo Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css), la cosa migliore ...

