Locatelli: “Nuova variante non è vaccino-resistente” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Locatelli: “È altamente improbabile che la Nuova variante mostri resistenza in termini di formazione di un’immunità” e quindi risulti ‘invulnerabile’ ai vaccini anti-Covid in arrivo. Così rassicura sul tema Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), a Buongiorno su SkyTg24. Per Locatelli l’aumento dei contagi non è comunque riconducibile a questa variante, “Al momento non abbiamo dati che suggeriscono questo tipo di correlazione. Non è però completamente escludibile”, quindi “il tutto dovrà essere attentamente studiato andando a sequenziare i vari ceppi” virali “isolati nel nostro Paese. Ma al momento non c’è nessuna indicazione nel merito”. Per quanto riguarda le festività natalizie dell’anno Covid, “dobbiamo essere straordinariamente ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per: “È altamente improbabile che lamostri resistenza in termini di formazione di un’immunità” e quindi risulti ‘invulnerabile’ ai vaccini anti-Covid in arrivo. Così rassicura sul tema Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), a Buongiorno su SkyTg24. Perl’aumento dei contagi non è comunque riconducibile a questa, “Al momento non abbiamo dati che suggeriscono questo tipo di correlazione. Non è però completamente escludibile”, quindi “il tutto dovrà essere attentamente studiato andando a sequenziare i vari ceppi” virali “isolati nel nostro Paese. Ma al momento non c’è nessuna indicazione nel merito”. Per quanto riguarda le festività natalizie dell’anno Covid, “dobbiamo essere straordinariamente ...

