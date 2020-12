LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto. “Domani ci riprovo a Campiglio” (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alex Vinatzer: “VOLEVO IL PETTORALE ROSSO, Domani CI riprovo A Campiglio” 13.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.54 Amici, ci siamo rimasti male, ma questo è lo sport. Consoliamoci: abbiamo trovato un grande campione in Slalom. Di questo potete starne certi. E magari Domani sera arriverà il momento della rivincita a Madonna di Campiglio! 13.52 In classifica generale Pinturault, che oggi ha portato a casa 24 punti, si porta a quota 400; Kilde è secondo a 375, terzo a 340. 13.51 Sesta posizione per Kristoffersen, undicesima per Pinturault. Gli altri italiani: 19° Moelgg, 23° Gross, 28° Maurberger. 13.49 Tutti i primi 6 dopo la ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: “VOLEVO IL PETTORALE ROSSO,CI” 13.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.54 Amici, ci siamo rimasti male, ma questo è lo sport. Consoliamoci: abbiamo trovato un grande campione in. Di questo potete starne certi. E magarisera arriverà il momento della rivincita a Madonna di! 13.52 In classifica generale Pinturault, che oggi ha portato a casa 24 punti, si porta a quota 400; Kilde è secondo a 375, terzo a 340. 13.51 Sesta posizione per Kristoffersen, undicesima per Pinturault. Gli altri italiani: 19° Moelgg, 23° Gross, 28° Maurberger. 13.49 Tutti i primi 6 dopo la ...

