LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer quarto a 7 centesimi dal podio (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Tutti i primi 6 dopo la prima manche hanno perso posizioni nella seconda. Nel finale la pista era davvero molto rovinata. Vinatzer ci ha provato, è stato bravo, ha pagato un paio di errori, soprattutto quello sul ripido, quando si è sbilanciato. 13.48 Ha vinto lo svizzero Zenhaeusern. Seconda e terza piazza per gli austriaci Feller e Schwarz, rispettivamente a 0.08 e 0.12. quarto Alex Vinatzer a 0.19, quinto il francese Muffat-Jeandet a 0.31. 13.47 L’azzurro ha commesso un errore nella parte Alta sul ripido ed uno sulla Gobba del Gatto. Che peccato, ha sciato molto bene per il resto. 13.46 Grande amarezza. Alex Vinatzer chiude quarto a 0.19 da Zenhaeusern. Che ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Tutti i primi 6 dopo la prima manche hanno perso posizioni nella seconda. Nel finale la pista era davvero molto rovinata.ci ha provato, è stato bravo, ha pagato un paio di errori, soprattutto quello sul ripido, quando si è sbilanciato. 13.48 Ha vinto lo svizzero Zenhaeusern. Seconda e terza piazza per gli austriaci Feller e Schwarz, rispettivamente a 0.08 e 0.12.a 0.19, quinto il francese Muffat-Jeandet a 0.31. 13.47 L’azzurro ha commesso un errore nella partesul ripido ed uno sulla Gobba del Gatto. Che peccato, ha sciato molto bene per il resto. 13.46 Grande amarezza.chiudea 0.19 da Zenhaeusern. Che ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer fa sognare l'Italia, è primo! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Jakobsen rimonta, Gross non brilla - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00, Alex Vinat... - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia in DIRETTA: si riparte alle 13.00 Alex Vinatzer al comando - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia in DIRETTA: comanda Alex Vinatzer! Seconda manche alle 13.00 - #alpino #Slalom… -