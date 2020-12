L’appello social dei genitori di Patrick Zaki «a ogni persona responsabile» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le parole dei genitori di Patrick Zaki sono diventate un appello social attraverso la pagina Facebook Patrick Libero. Il messaggio è chiaro e rivolto «a ogni persona responsabile e a chi prende le decisioni» perché la prigionia del figlio abbia fine. Sono dieci mesi che Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna, viene tenuto prigioniero dal 7 febbraio per quello che in Egitto viene chiamato reato di “propaganda sovversiva”. Dal messaggio trapelano tutto il dolore e l’esaurimento non solo loro ma anche del giovane, che la madre ha potuto incontrare il 19 dicembre e del quale ha riferito le parole. LEGGI ANCHE >>> L’esponente della Lega a Modena che scrive «Bye Bye Zaki» ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le parole deidisono diventate un appelloattraverso la pagina FacebookLibero. Il messaggio è chiaro e rivolto «ae a chi prende le decisioni» perché la prigionia del figlio abbia fine. Sono dieci mesi che, studente dell’Università di Bologna, viene tenuto prigioniero dal 7 febbraio per quello che in Egitto viene chiamato reato di “propaganda sovversiva”. Dal messaggio trapelano tutto il dolore e l’esaurimento non solo loro ma anche del giovane, che la madre ha potuto incontrare il 19 dicembre e del quale ha riferito le parole. LEGGI ANCHE >>> L’esponente della Lega a Modena che scrive «Bye Bye» ...

Agenzia_Ansa : 'Una carezza per il compleanno a papà ricoverato'. L'infermiera raccoglie l'appello lanciato sui social #covid… - SergVessicchio : EBOLI,UNA DONNA VIVE IN UNA CAPANNA,L’APPELLO SUI SOCIAL - occhio_notizie : #Eboli, donna vive in una capanna, l'appello sui social: 'Aiutiamola' - alcinx : RT @TgrAltoAdige: A Bolzano per i prossimi 4 mesi saranno selezionate 500 persone a caso tra i residenti di età compresa tra i 18 e i 70 an… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: A Bolzano per i prossimi 4 mesi saranno selezionate 500 persone a caso tra i residenti di età compresa tra i 18 e i 70 an… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello social Mps si prepara per Unicredit, servono 2,5 miliardi. Sfida aperta sui 3 mila tagli Corriere della Sera