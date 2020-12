La congiuzione tra Giove e Saturno torna a far brillare la Stella Cometa: non accadeva dal Medioevo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 21 dicembre, il giorno più breve dell’anno, l’autunno fa spazio alla stagione invernale. Quest’anno, però, questo giorno si carica anche di un evento storico: Giove e Saturno tornano a essere vicini come non accadeva dal 1623, dai tempi di Galileo Galilei e Giovanni Keplero. All’epoca però i due pianeti erano troppo vicini al Sole e non fu possibile vedere la congiunzione. Quindi, l’ultimo allineamento di una portata simile che l’uomo è riuscito ad osservare risale a circa 800 anni fa, esattamente il 4 marzo 1226. Da allora non è stato mai più possibile vederlo, anche se l’allineamento tra i due pianeti avviene una volta ogni vent’anni. La congiunzione dei due pianeti sembrerebbe essere stata la Stella di Natale, ovvero la Stella Cometa raccontata nei Vangeli che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 21 dicembre, il giorno più breve dell’anno, l’autunno fa spazio alla stagione invernale. Quest’anno, però, questo giorno si carica anche di un evento storico:no a essere vicini come nondal 1623, dai tempi di Galileo Galilei e Giovanni Keplero. All’epoca però i due pianeti erano troppo vicini al Sole e non fu possibile vedere la congiunzione. Quindi, l’ultimo allineamento di una portata simile che l’uomo è riuscito ad osservare risale a circa 800 anni fa, esattamente il 4 marzo 1226. Da allora non è stato mai più possibile vederlo, anche se l’allineamento tra i due pianeti avviene una volta ogni vent’anni. La congiunzione dei due pianeti sembrerebbe essere stata ladi Natale, ovvero laraccontata nei Vangeli che ...

