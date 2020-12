Il medico storico di Maradona: “È stato un suicidio assistito, ci aveva già provato a Cuba” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Una specie di suicidio”. L’ex medico personale di Maradona per trent’anni, Alfredo Cahe, parla di “suicidio” commentando la morte del Pibe, ancora oggetto di inchieste un mese dopo. “Per me è stato un sudicio”, ha detto a elnueve.tv. “Diego era stanco e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto. Una persona che gli era molto vicina (ma non ne ha fatto il nome, ndr) mi confessò non voleva più vivere”. Tra l’altro il dottor Cahe dice che Maradona soffriva di una grave forma di depressione, da molto tempo. A Cuba, durante un periodo di riabilitazione, Maradona aveva tentato di togliersi la vita: “Salì a bordo di un’auto e andò a schiantarsi contro un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Una specie di”. L’expersonale diper trent’anni, Alfredo Cahe, parla di “” commentando la morte del Pibe, ancora oggetto di inchieste un mese dopo. “Per me èun sudicio”, ha detto a elnueve.tv. “Diego era stanco e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto. Una persona che gli era molto vicina (ma non ne ha fatto il nome, ndr) mi confessò non voleva più vivere”. Tra l’altro il dottor Cahe dice chesoffriva di una grave forma di depressione, da molto tempo. A, durante un periodo di riabilitazione,tentato di togliersi la vita: “Salì a bordo di un’auto e andò a schiantarsi contro un ...

