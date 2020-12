His Dark Materials 2, su Sky e NOW TV dal 21 dicembre i nuovi episodi dalla trilogia letteraria di Philip Pullman (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’arrivo di His Dark Materials 2 su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, riporta sullo schermo dal 21 dicembre le storie fantasy concepite da Philip Pullman nella trilogia letteraria di Queste Oscure Materie. La seconda stagione della serie coprodotta da HBO e BBC si ispira al volume La Lama Sottile – Salani Editore – e riprende in mano le vicende della piccola Lyra Belacqua (Dafne Keen). L’universo narrativo resta quello già conosciuto, con un pianeta diverso dalla Terra in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ossia un animale che ne incarna l’anima. His Dark Materials 2 su Sky riparte dagli eventi del tumultuoso finale della prima stagione. Lyra è ancora sconvolta per la scomparsa del suo migliore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’arrivo di His2 su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, riporta sullo schermo dal 21le storie fantasy concepite danelladi Queste Oscure Materie. La seconda stagione della serie coprodotta da HBO e BBC si ispira al volume La Lama Sottile – Salani Editore – e riprende in mano le vicende della piccola Lyra Belacqua (Dafne Keen). L’universo narrativo resta quello già conosciuto, con un pianeta diversoTerra in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ossia un animale che ne incarna l’anima. His2 su Sky riparte dagli eventi del tumultuoso finale della prima stagione. Lyra è ancora sconvolta per la scomparsa del suo migliore ...

SkyTG24 : His Dark Materials 2, foto e anticipazioni dei primi due episodi della serie tv - bisciaz : Organizzo la giornata intorno alla visione del finale di His Dark Materials. - forcerseii : ma che cosa significa che la prossima domenica non avrò un altro episodio di His Dark Materials e non rivedrò di nu… - Fantascienzacom : C'è la seconda stagione di His Dark Materials Queste oscure materie, su Sky - shadowsboxer : @malakaii_ The Crown per conto mio e Fargo coi miei Domani comincio la seconda stagione di His Dark Materials su Sky Atlantic ?? -