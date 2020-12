Guida alla mobilità green | il biometano

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 dicembre 2020) • Gli scarti agricoli saranno la nuova energia nei motori • Automobili di tutti i marchi sono già disponibili • Propellente poco inquinante per Tir e mezzi pesanti • Il futuro dellaurbana All'interno quattro articoli La produzione diè al centro dell'economia circolare: in agricoltura è il modo migliore per valorizzare gli effluenti zootecnici e i sottoprodotti agricoli, mentre in ambito cittadino può essere una soluzione per rendere più efficiente la gestione della frazione umida dei rifiuti urbani. iStock Tecnologia ampiamente testata e consolidata (il primo impianto biogas è stato realizzato nel 1981 negli Usa) è approdata in Europa nel 1987 con un impianto ancora oggi attivo in Olanda. Il, prodotto dalle aziende agricole partendo dal biogas e raffinato in un impianto di ...